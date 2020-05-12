ايران تشجب الهجمات الارهابية في افغانستان

واشار موسوي الى الهجمات الارهابية التي استهدفت اليوم مستشفى في كابول والهجوم على مراسم تشييع جنازة في ننغرهار وسائر العمليات العسكرية في مختلف مناطق افغانستان، وشجب الهجوم على الافراد والاماكن المدنية، معربا عن القلق ازاء اتساع نطاق العنف في افغانستان.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن مواساته للحكومة والشعب الافغاني خاصة ذوي ضحايا الاحداث الاخيرة، داعيا جميع القوى التي تخوض العمليات العسكرية لوقف اي عمليات عسكرية تكريما لشهر رمضان المبارك ومن اجل التمهيد للمفاوضات والسلام الدائم في افغانستان.

يذكر انه لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب 84 آخرون في هجمات على مستشفى في كابول وجنازة أحد قادة الشرطة في إقليم ننغرهار بشرق أفغانستان.

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