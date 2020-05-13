وزير النفط الايراني: فيروس كورونا لم يوقف انتاجنا للنفط

وخلال اجتماعه ومدراء وزارة النفط الثلاثاء مع النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، استعرض زنكنة أهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا، وقال، ان وزارة النفط وبالتزامن مع تفشي هذا الفيروس ادرجت في جدول اعمالها بذل جهود حثيثة للحيلولة دون توقف الانتاج في قطاع صناعة النفط مع الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها.

واوضح زنكنة بان اجراءات وزارة النفط لمنع تفشي فيروس كورونا كانت مع إعطاء الأولوية لمناطق المنشآت الحيوية لصناعة النفط في 4 مجالات وهي الوقاية والتأهب والتصدي والعودة إلى الظروف العادية .

وأضاف، ان التدريب والانضباط والتنفيذ الصارم للتعليمات الصادرة ومنع دخول الموظفين من المناطق الموبوءة بالمرض الى منطقة عسلوية والمنصات البحرية والجزر النفطية وقياس حرارة الموظفين وعقد الاجتماعات عبر الفيديو ووقف نشاط الموظفين المتعاقدين وارجاء تنفيذ جميع المشاريع البحرية، كانت من جملة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وصرح وزير النفط بان جميع انشطة مشاريع الصناعة النفطية بانها جارية منها استئناف التصليحات الاساسية لمراحل "بارس الجنوبي" واستمرار انشطة المراحل 13 و 14 و 21 و 24 للمشروع مع التزام البروتوكولات الصحية.

واعتبر زنكنة الانخفاض الشديد عالميا لاسعار النفط الخام والمشتقات النفطية اثر انخفاض الطلب العالمي وانخفاض عوائد المصافي بعد انخفاض الطلب على النفط الخام والمشتقات والانخفاض الشديد للمنتوجات البتروكيمياوية والطلبات الداخلية والخارجية لمنتوجاتها، وازدياد الكميات المخزنة من النفط الخام والمشتقات في ايران والعالم، اعتبرها من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد واضاف، ان كميات البنزين المخزن في ايران بلغت رقما تاريخيا غير مسبوق.

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