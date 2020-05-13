استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة اخرين برصاص الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل زيد فضل قيسية ١٥ عاما وإصابة ٤ شبان برصاص جنود الاحتلال في مخيم الفوار.

وقال مراسلنا بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية صهيونية لمخيم الفوار في الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان الذين تصدوا لها.

وأشار إلى أنه أصيب عدد من المواطنين نتيجة استهداف الاحتلال لهم، إحداها خطيرة لفتى يبلغ من العمر (14عامًا) جرى نقله إلى المستشفى، واستشهد لاحقا.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات شبه يومية بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس يتخللها اشتباكات مع المواطنين الذين يتصدون لها.

انتهى**٣٨٧