الرئيس روحاني : سنطلع المواطنين على أسباب حادث سفينة كنارك

واضاف روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، أن ملابسات الحادث قيد التحقيق والدرس وسيتم إطلاع ابناء الشعب على النتائج.

بومبيو لايعرف الف باء السياسة

وفي جانب آخر من حديثه انتقد روحاني بشدة الأدارة الامريكية الحالية معتبرا انها اسوأ أدارة حكمت البيت الأبيض ، واصفا وزير الخارجية الأمريكي بأنه يبدو وكأنه لم يتعلم الف باء السياسة.

واضاف رئيس الجمهورية أن امريكا كانت ارهابية على الدوام ، لكن المستوى الذي وصلت اليه في الأرهاب غير مسبوق .

وتابع قائلا : أن امريكا تتحرك دائما ضد الشعوب المستقلة ، أما اليوم وفي ظل انتشار هذا الوباء الخطير في العالم فأنها تعرقل وصول الأدوية الى العديد من الدول.

ما حدث في إيران من تضحيات نابع من الثقافة القرآنية وسيرة أهل البيت

و أشاد الرئيس حسن روحاني مجددا بأداء الكادر الصحي في مواجهة كورونا، وقال ان أي مكان في العالم لم يشهد ماشهدته إيران في هذا المجال، مشيرا الى أن التضحية والايثار التي تحلى بها الكادر الصحي وروح العطاء التي ابداها الشعب الإيراني نابعة من الثقافة الاسلامية والايرانية وروح القرآن الكريم وسيرة النبي وأهل بيته .

واشار الرئيس روحاني الى أن إيران وطوال ثلاثة أشهر من انتشار فيروس كورونا شهدت انجاز أعمال كبيرة، حيث كان الجميع حاضر في الساحة، الشعب والقوات المسلحة والقطاع الاقتصادي والمنظمات الأهلية وقوات التعبئة والجامعات والحوزات العلمية ، اضافة الى الحضور المميز لوسائل الأعلام.

واضاف ان الشعب والحكومة يخوضان اليوم مناورات صعبة وغير مسبوقة ، لان البلاد واجهت كورونا على خلفية خضوعها لعامين كاملين من الضغوط القصوى والحصار الشديد.

انتهى** 2344