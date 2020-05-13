تشكيل حكومة العراق الجديدة مؤشر على انخفاض التوتر بين إيران وأمريكا

وفي حديث مع وكالة إرنا ، أعتبر سيرور أن سحب منظومة باترويت الامريكية من السعودية يقوي الاحتمال السابق ، فالطرفان (ايران وامريكا) في حالة تراجع عن وضع قد يؤدي الى اصطدام خطير.

واضاف مدير برنامج قواعد الاشتباك في جامعة كونز هوبكنز ، أن مصالح ايران وأمريكا في العراق متداخلة، ويتجسد هذا التداخل بشكل واضح في موضوع القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة.

وتابع الاستاذ الجامعي الامريكي قائلا: ان إيران لم تثار الى الآن بشكل كامل لاغتيال الفريق قاسم سليماني ، وربما لهذا السبب يلوح ترامب برد فعل قوي.

وأعتبر سيرور أن تقاتل الطرفين في العراق ليس عقلانيا في هذه الظروف ، ويستنتج بالنهاية أن الطرفين وصلا الى هذه النتيجة وهي أن الكاظمي هو الشخص المناسب لرئاسة الوزراء في العراق، وهذا مؤشر على التراجع عن المواجهة كما يرى سيرور ، لكنه ليس دليلا على حل الخلافات بين الطرفين ، الا أنه مؤشر على عدم وقوع اسؤا سيناريو بين ايران وامريكا.