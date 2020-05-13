١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٣٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83786312
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الاتحاد العالمي للمصارعة يسمي افضل خمسة مصارعين ايرانيين عبر التاريخ

الاتحاد العالمي للمصارعة يسمي افضل خمسة مصارعين ايرانيين عبر التاريخ

طهران / 13 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن الاتحاد العلمي للمصارعة اسماء خمسة من افضل مصارعي ايران على مر التاريخ .

وجاء في ترتيب الاسماء بحسب الاتحاد الدولي للمصارعة

1- "غلامرضا تختي " الحائز على ذهبية واحدة وفضيتين من الالعاب الاولمبية وذهبيتان وفضيتان من بطولات العالم  وذهبية اسيوية واحدة في المصارعة الحرة.

2- "حميد سوريان"  ذهبية اولمبية واحدة وستة ذهبيات عالمية وذهبيتان من بطولات اسيا في المصارعة الرومانية.

3- "عبدالله موحد " ذهبية اولمبية وخمسة ذهبيات عالمية وذهبيتان من بطولات اسيا في المصارعة الحرة.

4- " رسول خادم " ذهبية واحدة ومثلها برونزية اولمبية وذهبيتان وفضية عالمية وذهبية وفضية الالعاب الاسيوية وخمسة ذهبيات في بطولة اسيا للمصارعة الحرة .

5- " حسين يزداني " ذهبية الالعاب الاولمبية وذهبيتان وفضية واحدة وبرونزية واحدة من بطولات العالم وذهبية الالعاب الاسيوية وذهبية بطولة اسيا.

انتهى**م م**

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