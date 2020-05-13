الاتحاد العالمي للمصارعة يسمي افضل خمسة مصارعين ايرانيين عبر التاريخ

وجاء في ترتيب الاسماء بحسب الاتحاد الدولي للمصارعة
1- "غلامرضا تختي " الحائز على ذهبية واحدة وفضيتين من الالعاب الاولمبية وذهبيتان وفضيتان من بطولات العالم وذهبية اسيوية واحدة في المصارعة الحرة.
2- "حميد سوريان" ذهبية اولمبية واحدة وستة ذهبيات عالمية وذهبيتان من بطولات اسيا في المصارعة الرومانية.
3- "عبدالله موحد " ذهبية اولمبية وخمسة ذهبيات عالمية وذهبيتان من بطولات اسيا في المصارعة الحرة.
4- " رسول خادم " ذهبية واحدة ومثلها برونزية اولمبية وذهبيتان وفضية عالمية وذهبية وفضية الالعاب الاسيوية وخمسة ذهبيات في بطولة اسيا للمصارعة الحرة .
5- " حسين يزداني " ذهبية الالعاب الاولمبية وذهبيتان وفضية واحدة وبرونزية واحدة من بطولات العالم وذهبية الالعاب الاسيوية وذهبية بطولة اسيا.
انتهى**م م**
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