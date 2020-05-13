الاتحاد العالمي للمصارعة يسمي افضل خمسة مصارعين ايرانيين عبر التاريخ

طهران/ 13 أيار/ مايو/ ارنا - دعا المتحدث باسم الجيش، الشعب ووسائل الإعلام، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات حول حادث السفينة كنارك، مؤكدا أن جميع جوانب الحادث قيد التحقيق من قبل فرق الخبراء.