توقع زيادة حجم التجارة بين إيران وألمانيا في الأشهر المقبلة

ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاءات، فأن العلاقات الاقتصادية بين إيران وألمانيا تحسنت على الرغم من الحظر الأمريكي الظالم، وبلغ حجم التبادل الاقتصادي 394 مليون يورو خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي 2020.

في غضون ذلك، أعلنت غرفة التجارة الإيرانية الألمانية، عن نظرة واعدة للعلاقات الثنائية في الأشهر المتبقية من عام 2020.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بين إيران وألمانيا "ميشيل توكوس" ، إن معظم التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر الأخيرة تركز على أدوية ، ويؤمل أن تتم إضافة سلع اخرى إلى هذه السلة من خلال تسهيل التمويل.

واضاف أن البنوك الإيرانية عملت بشكل أقوى من نظيراتها الألمانية في إنشاء البنية التحتية وتمويل الصادرات، والآن هناك موارد مالية كافية لتنفيذ مشاريع أكبر.

على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن مستقبل العلاقات التجارية بين إيران وألمانيا يقيم بالإيجابي، ووفقا لتقديرات الغرفة التجارية الإيرانية-الألمانية ، ستنمو التجارة بين البلدين بنحو 15 بالمائة في الأشهر المتبقية من هذا العام.

تمكنت ألمانيا في عام 2019 ، من تداول أكثر من 223 مليار يورو في التجارة مع دول أخرى، بانخفاض قدره 5 مليارات مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات الألمانية إلى بريطانيا وزيادة الواردات من الصين والولايات المتحدة.

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