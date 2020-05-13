إيران وماليزيا مستعدتان لتطوير التعاون الاقتصادي

كما أكد الرئيس روحاني ومحي الدين ياسين، في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء، على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالي التجارة والتمويل في السنوات الأخيرة ، خاصة خلال فترة رئاسة الوزراء السابقة، وشددا على انهما لن يدخرا أي جهد لتطوير هذا التعاون المتواصل .

كما شدد رئيس جمهورية ورئيس وزراء ماليزيا، على أهمية الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ علىه، واعتبرا الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، وخاصة في الوضع الحالي، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ، وشددا على استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية ورفض الحظر.

كما اعتبر الجانبان تفشي فيروس كورونا، تحديا عالميا، وقالا إنه من المهم للدول الإسلامية أن تستخدم القدرات المشتركة لمساعدة بعضها البعض على محاربة الفيروس.

واضاف روحاني وياسين إنهما على استعداد لاستخدام تجارب إيران وماليزيا لمكافحة المرض والعمل معا لتوفير المواد الصحية والطبية.

كما دعا رئيس الجمهورية الإسلامية، رئيس وزراء ماليزيا لزيارة إيران في الفرصة المناسبة.

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