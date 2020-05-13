وزير الصحة يقدر التزام الشعب بالقواعد الصحية

واضاف نمكي، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: ان مراسم احياء ليلة القدر الاولى اقيمت بشكل جيد مع مراعاة عامة الشعب للبرتوكولات الصحية، موضحا المخاوف التي كانت تساور زملائه بهذا الشأن ولكن بوضع البرتوكولات الصحية المشددة احيا المؤمنون هذه الليلة بشكل جيد وهذا مدعاة للفخر .

ولفت الى ان هذا الالتزام سيمهد الطريق لاستمرار فتح ابواب المواقع الدينية والمساجد.

وأشار الى استئناف النشاطات العامة بعد توقفها اثر تفشي فيروس كورونا، موضحا أن نشاطات الرياضات الفردية ستبدأ قريبا وسيتم اتخاذ القرار حول استئناف التمارين الجماعية والمسابقات.

واضاف : تم اليوم ارسال كتاب الى وزارة الرياضة والشباب مضمونها استئناف نشاطات الرياضات الفردية في المدن غير الحمراء وسيتم اتخاذ القرار بشأن استمرار تدريبات فرق الدوري الوطني اليوم وسيتم ابلاغه.

واوضح انه فيما يتعلق باستئناف نشاط المطاعم وبعض المشاغل سيتخذ القرار خلال الشهر القادم.

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