تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1958 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 112 الاف و725 حالة لغاية الان بينهم 2735 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 89 الفا و428 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6783 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 629 الفا و534 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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