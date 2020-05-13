١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٠٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83786562
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تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 13 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 112 الاف و725 شخصا وبوفاة 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6783 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1958 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 112 الاف و725 حالة لغاية الان بينهم  2735 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 89 الفا  و428 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 50 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6783 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 629  الفا و534 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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