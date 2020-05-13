١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83786721
٠ Persons

سمات

السفير الايراني في بغداد :

الكاظمي طلب العون من طهران لاجتياز التحديات الاقتصادية في بلاده

الكاظمي طلب العون من طهران لاجتياز التحديات الاقتصادية في بلاده

بغداد / 13 ايار / مايو / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ايرج مسجدي"، في معرض الاشارة الى لقائه (في 9 ايار / مايو ) مع رئيس الوزراء العراقي الجديد "مصطفى الكاظمي"، ان الاخير طلب العون من طهران لاجتياز التحديات الاقتصادية في بلاده.

واضاف مسجدي في تصريح لمراسل "ارنا" وشبكة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء، ان الكاظمي دعا في هذا اللقاء ولقاءاته المماثلة مع سفراء البلدان الاخرى، الى تعاون ايران والاخرين في سياق عبور العراق من تحدياته الاقتصادية. 

يتبع ...** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 4 =