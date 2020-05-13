الكاظمي طلب العون من طهران لاجتياز التحديات الاقتصادية في بلاده

واضاف مسجدي في تصريح لمراسل "ارنا" وشبكة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء، ان الكاظمي دعا في هذا اللقاء ولقاءاته المماثلة مع سفراء البلدان الاخرى، الى تعاون ايران والاخرين في سياق عبور العراق من تحدياته الاقتصادية.

يتبع ...** ح ع