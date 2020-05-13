مسؤول : قريبا .. اصدار تاشيرات الاقائمة 5 اعوام للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الاجانب في ايران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اشار "دين برست" الى مصادقة مجلس الوزراء في 2019-07-06 على اقتراح وزارتي الداخلية والاقتصاد في هذا الخصوص، وايضا تاكيد وزير الداخلية على تنفيذ القرار بشأن منح اقامة 5 سنوات للمستثمرين الاجانب في البلاد.

واوضح، ان القرار ينص على تكليف وزارة الداخلية في غضون شهر من صدوره، باصدار تاشيرات الاقامة لفترة 5 اعوام بالنسبة للمستثمرين واصحاب الودائع التي لا تقل عن 250 الف دولار او ما يعادل ذلك بالعملات الاجنبية الاخرى لدى المصارف والمراكز المالية في ايران.

واضاف، انه بعد مناقشة القرار وحيثيات تنفيذه لدى وزارات الداخلية والخارجية والاقتصاد والطرق والبنك المركزي وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية في البلاد، فقد تم البلاغ بذلك في 2020-02-26.

وتابع دين برست، ان النماذج الخاصة بالمتقدمين الاجانب لاستصدار تاشيرات الاقامة اعدت بثلاث لغات فارسية وانجليزية وعربية، على ان يتم توزيعها لاحقا عبر المواقع الالكترونية الرسمية لوزارات الخارجية والداخلية ومنظمة الاستثمار الاجنبي والبنك المركزي في البلاد.

انتهى ** ح ع