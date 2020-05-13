مسؤول : المانيا تسلّمت العدة الايرانية لكشف الاصابة بفيروس كوورنا

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اضاف لطيفي : ان الشحنة المرسلة الى المانيا تضم 200 مجموعة من العدة المخبرية لتشخيص الاصابة بمرض كورونا؛ مبينا ان كل مجموعة صالحة لاجراء 100 فحص، اي ان هذه الشحنة يمكن استخدامها لاجراء 20 الف اختبار في هذا البلد.

وتابع، ان ايران قامت بتوريد شحنتين من المعدات محلية الصنع للكشف عن فيروس كورونا، الى كل من تركيا التي وصلت اليها في 7 ايار/ مايو الحالي، وايضا المانيا التي تسلمت الشحنة في 11 من الشهر نفسه.

كما نوه المتحدث باسم الجمارك الايرانية باعلان الشركة الايرانية المعرفية والمنتجة لهذه المعدات، من انها تمتلك طاقة انتاجية كبيرة جدا لغرض تصنيع وتصديرها الى انحاء العالم.

انتهى ** ح ع