قائد الجيش الباكستاني يتفقد سير العمل لانشاء الحاجز الحدودي مع ايران

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الجنرال باجوا الى مدينة كويتا مركز ولاية بلوجستان الواقعة غرب باكستان، حيث تفقد خلالها مدى التقدم الحاصل في عملية انشاء الحاجز في الشريط الحدودي المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد بيان للجيش الباكستاني ان عددا من القادة العسكريين استعرضوا سير العمل في انشاء هذا الحاجز الحدودي كما جرى بحث الاوضاع الامنية في الحدود وفي ولاية بلوجستان.

كما بحث الجنرال باجوا الوضع الصحي من حيث تفشي فيروس كورونا في ولاية بلوجستان واكد مشاركة القوات المسلحة مع الحكومة المحلية للسيطرة على تفشي الفيروس.

يذكر ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اكد خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين مع قائد الجيش الباكستاني، استعداد ايران لتنمية التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية مع باكستان.

واستعرض الجانبان اخر المستجدات على صعيد العلاقات العسكرية بين البلدين وجائحة كورونا وامن الحدود المشتركة.

واعرب اللواء باقري عن ارتياحه لمسيرة العلاقات المتنامية واواصر الاخوة السائدة بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية؛ مؤكدا استعداد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع مستوى العلاقات الثنائية وضرورة تعزيز الاجراءات الامنية داخل الحدود المشتركة والحيلولة دون استغلالها من جانب الزمر الارهابية واعداء الشعبين.

وقال اللواء باقري: نحن نتوقع من قادة الجيش الباكستاني اتخاذ قرارات حازمة في سياق الافراج عن 3 من افراد قوات حرس الحدود الايرانيين المحتجزين بيد الزمرة الارهابية.

من جانبه استعرض قائد الجيش الباكستاني في الاتصال الهاتفي عملية انشاء الحاجز الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الجنرال باجوا الى العلاقات العسكرية والدفاعية المتنامية بين طهران واسلام اباد؛ داعيا الى تعزيز اللقاءات وتبادل الزيارات بين خبراء البلدين من اجل توفير امن المناطق الحدودية والتصدي لممارسات الزمر الارهابية الرامية الى زعزعة الامن فيها.

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