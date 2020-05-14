ناشط اسلامي بريطاني يعلن اطلاق حملة "رفع راية فلسطين من اجل العدالة" في يوم القدس العالمي

وفي حوار خاص اجرته معه وكالة انباء "ارنا" الاربعاء قال شجرة، للاسف ان بعض المنظمات والشخصيات الاسلامية التزمت الصمت المطبق خلال الاعوام الاخيرة تجاه تطورات فلسطين واقتربت من المنظمات الصهيونية.

واعتبر مواقف هذه المنظمات والشخصيات بانها خطيرة جدا، معربا عن امله بان يكون هذا العام منعطفا لدعم يوم القدس العالمي والشعب الفلسطيني وارساء العدالة.

واشار رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا الى ان مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تقام هذا العام في لندن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضرورة التزام التوصيات الصحية، معلنا عن اطلاق حملة جديدة بعنوان "رفع راية فلسطين من اجل العدالة" يقوم من خلاله انصار القضية الفلسطينية بتجديد العهد مع نهضة الامام الخميني الراحل (رض) والاعلان عن استنكارهم في الاجواء الافتراضية لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف، انه طُلب من الافراد في هذه الحملة رفع راية فلسطين في المساجد والمراكز الاسلامية والمنازل والسيارات واماكن العمل لاعلان الدعم لفلسطين ونشر صور هذا الحدث في الاجواء الافتراضية.

واوضح شجرة بان هذه الحملة لقيت ترحيبا واسعا وسريعا ليس في بريطانيا فقط بل ايضا في سائر الدول الداعية للعدالة في فلسطين.

واشار الى الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين يوم النكبة ويوم القدس العالمي، موضحا بان تنفيذ الحملة قد تم التخطيط له للايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وصرح شجرة بان اكثر من 100 منظمة ومؤسسة ومركز اسلامي من مختلف الدول مثل اميركا وجنوب افريقيا والهند ونيوزيلندا وفنلندا وماليزيا واندونيسيا اعلنت استعدادها للمشاركة في هذه الحملة.

ونوه الى انه سيتم في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك وهو يوم القدس العالمي عقد اجتماع عبر الاجواء الافتراضية بمشاركة شخصيات رفيعة ومفكرين وناشطين مدنيين ويهود ومسيحيين من انحاء العالم لبحث ودراسة اهمية يوم القدس العالمي.

واكد رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية في بريطانيا بان مسيرات يوم القدس العالمي في لندن التي يشارك فيها نحو 8 الاف كل عام قد تحولت اليوم الى حدث عالمي.

انتهى ** 2342