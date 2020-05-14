١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٤٢ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83787680
٠ Persons

سمات

71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران/14ايار/مايو/ارنا- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 114 الف و 533 شخصا وبوفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6854شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1808 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 114  الف و533حالة لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ90 الفا  و539 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6854   شخصا.
و أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 643  الفا و772 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
واشار الى اجراء فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد و قال ان جميع المدن الايرانية ما عدى محافظة خوزستان تعيش في الظروف المشابهة للايام السابقة وتم فرض قيود في خوزستان للوقاية من انتشار فيروس كورونا معربا عن امله بان يلتزم اهالي المدينة بالتوصيات الطبية ومشروع التباعد الاجتماعي فيها كما حذر من احتمال ارتفاع عدد المصابين في محافظة خراسان الشمالية.

ونوه الى تعافي اربعة اخماس المصابين بفيروس كورونا في البلاد معتبرا ذلك رقما قياسيا واضاف ان الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي سيساهم في تحسين الظروف الحالية.
انتهى **1110
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 1 =