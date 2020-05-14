71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1808 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 114 الف و533حالة لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ90 الفا و539 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6854 شخصا.

و أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 643 الفا و772 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

واشار الى اجراء فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد و قال ان جميع المدن الايرانية ما عدى محافظة خوزستان تعيش في الظروف المشابهة للايام السابقة وتم فرض قيود في خوزستان للوقاية من انتشار فيروس كورونا معربا عن امله بان يلتزم اهالي المدينة بالتوصيات الطبية ومشروع التباعد الاجتماعي فيها كما حذر من احتمال ارتفاع عدد المصابين في محافظة خراسان الشمالية.

ونوه الى تعافي اربعة اخماس المصابين بفيروس كورونا في البلاد معتبرا ذلك رقما قياسيا واضاف ان الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي سيساهم في تحسين الظروف الحالية.

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