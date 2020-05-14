١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٣٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83787896
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ظريف: الاميركيون انهوا شراكتهم في القرار الاممي 2231 قبل فترة طويلة

ظريف: الاميركيون انهوا شراكتهم في القرار الاممي 2231 قبل فترة طويلة

طهران / 14 ايار / مايو / ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الذين يدّعون مشاركتهم في قرار مجلس الامن الدولي 2231 حول الاتفاق النووي، كانوا قد انهوا شراكتهم قبل فترة طويلة.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، بلغة ساخرة: انهم يسعون لانهاء (قضية) كورونا عن طريق حقن مواد معقمة، كما يستدلون بانهم "مشاركون" في قرار مجلس الامن الدولي.

واضاف: انهم (الاميركيون) يدّعون مشاركتهم في قرار مجلس الامن الدولي في حين انهم انهوا شراكتهم قبل فترة طويلة.

يذكر ان اميركا ورغم خروجها من الاتفاق النووي قبل عامين تسعى منذ فترة للادعاء بانها مازالت عضوا في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بغية تمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في تشرين الاول / اكتوبر القادم.

انتهى ** 2342

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