الرئيس روحاني يؤكد اهمية وضرورة احياء يوم القدس العالمي بمختلف الاساليب الممكنة

وأشار روحاني لدى ترؤسه اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس، الى متابعات مسؤولي اللجان الامنية والاجتماعية بخصوص احياء يوم القدس العالمي، مشددا على أهمية هذا اليوم في ادانة كيان الاحتلال الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد، مع ضرورة التزام التوصيات الصحية.

وأعتبر أن المسؤولية الملقاة على عاتق اجهزة الاعلام أثقل واكبر جسامة، حيث يتعين عبر استخدام اساليب متنوعة وأکثر تأثیرا باتجاه ادانة الكيان الصهيوني المحتل ودعم الشعب الفلسطيني عن السنوات السابقة.

من جانب اخر أشاد الرئيس روحاني بالتزام المواطنين بالتوصيات الصحية في إحياء ليلة القدر ليل الثلاثاء الاربعاء الفائت.

وحول إعادة فتح المراقد المقدسة امام الزوار صرح أن مباحثات اجريت مع المشرفين على المراقد الذين قاموا بدورهم بصياغة الشروط مع التوصيات الخاصة وتحديد موعد لذلك، حيث سيتم الاعلان عنها بعد اقرارها، في الاجتماع المقبل للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.

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