١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83787931
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ريابكوف: اميركا لا يمكنها استخدام القرار 2231 لتمديد الحظر التسليحي

ريابكوف: اميركا لا يمكنها استخدام القرار 2231 لتمديد الحظر التسليحي

موسكو / 14 ايار / مايو /ارنا- اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اميركا لا يمكنها استخدام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على ايران عام 2015 وينتهي في اكتوبر العام الجاري.

وقال ريابكوف خلال مناقشات نادي فالداي التي تجري عبر الفيديو، اليوم الخميس، إنه من المستحيل على أي شخص تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي.

واشار الى أن اميركا هي التي انسحبت قبل عامين الاتفاق النووي وإنها الآن في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، معتبرا السعي في هذه الحالة وراء استخدام آلية الزناد التلقائي (آلية عودة الحظر) المنصوص عليها في هذا القرار تعد سخرية.

وأضاف ريابكوف: لن يكون لواشنطن طريق سهل هنا على أي حال. على الرغم من أن الاستنتاج هو أن أزمة أخرى ستظهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، مع الأخذ في الاعتبار هذا العناد الأمريكي، بالطبع يمكنني أن أوافق على هذا الاستنتاج.

انتهى ** 2342

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