رئيس الجمهورية: جميع الجهود يجب ان تهدف لتحسين الاقتصاد والاوضاع المعيشية

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع المركز التنسيقي الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، والذي ناقش آلية توفير السلع الاساسية للمواطنين وادارة عملية العرض والطلب في غضون السنة المالية الجارية (تنتهي في 20 أذار/مارس 2021).

واكد الرئيس روحاني خلال تسلمه تقريرا من وزير والصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة، ضرورة ادارة العرض والطلب وتوفير السلع الاساسية، داعيا المسؤولين الى اعتماد آليات متنوعة لتوسيع الصادرات والواردات الضرورية واستخدام العوائد التصديرية من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات البلاد.

وفي الاجتماع إستعرض وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في اطار الدبلوماسية الاقتصادية والانجازات المتحققة مع الاطراف التجارية منها التنسيق والتعاون مع دول الجوار.

كما شرح محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، آلية توفير النقد الاجنبي المطلوبة لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية والمواد الخام في قطاع الانتاج والسلع الاساسية.

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