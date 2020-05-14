ظريف: نفقات الاسلحة النووية في العالم بلغت 73 مليار دولار، هل هنالك حاجة لاضيف شيئا آخر؟

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعاد ظريف نشر مقال اوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية يفيد بان نفقات الدول النووية التسع في العالم على الاسلحة النووية بلغت 73 مليار دولار نصفها متعلق باميركا وكتب: هل هنالك حاجة لاضيف شيئا آخر؟.

وذكرت صحيفة "الغارديان" ان النفقات التسليحية النووية للدول النووية التسع في العالم بلغت 73 مليار دولار خلال العام الماضي نصفها متعلق باميركا.

ووفقا للحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (ICAN) فقد بلغت نفقات اميركا على الاسلحة النووية في العام 2019 ما يعادل الدول النووية الثماني الاخرى في العالم.

وافاد التقرير بان نفقات اميركا على الاسلحة النووية في العام الماضي بلغت 35.4 مليار دولار.

انتهى ** 2342