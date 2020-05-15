حرس الحدود الايراني يدعو نظيره الافغاني للمزيد من ضبط الحدود المشتركة

وخلال اجتماع بين وفدين من حرس الحدود في البلدين الخميس، اكد كبار قادة حرس الحدود الايراني على المشتركات الثقافية والدينية والقومية بين البلدين، ودعوا حرس الحدود الافغاني للمزيد من السيطرة وضبط الحدود المشتركة وذلك من خلال تفعيل المخافر الحدودية غير الناشطة.

يذكر انه اثر المزاعم التي بثتها بعض القنوات المعادية للثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي ادعت اغراق عدد من الرعايا الافغان من قبل حرس الحدود الايراني، قامت قيادة حرس الحدود الايراني بارسال فرق خبراء لدراسة القضية ميدانيا حيث تبين ان هذه المزاعم كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة وهو الامر الذي ورد في بيان رسمي بهذا الصدد.

وبناء على الاحترام المتبادل مع الدولة الصديقة والجارة افغانستان طلب حرس الحدود الايراني في اطار عدة مراسلات رسمية من الجانب الافغاني لايفاد فريق خبراء لدراسة القضية مع الجانب الايراني.

اثر ذلك اوفدت افغانستان فريق خبراء من حرس الحدود الى ايران وحضر الى المكان المزعوم ودرس القضية ميدانيا ومن ثم اجتمع مع وفد حرس الحدود الايراني ليغادر بعدها عائدا الى بلاده.

وقال الوفد الافغاني بانه سيعلن عن نتائج تحقيقاته بعد التشاور من كبار المسؤولين في بلادهم خلال الايام القادمة.

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