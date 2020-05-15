وزير صربي: ايران وصربيا تدعمان بعضهما بعضا في الكثير من القضايا الدولية

وخلال اجتماعه بالسفير الايراني الجديد في بلغراد رشيد حسن بور، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصربي، ان صربيا وايران دولتان صديقتان وتدعمان بعضهما بعضا في الكثير من القضايا في الشوؤن الدولية.

واضاف، ان صربيا تثمن سياسة طهران المبدئية في عدم الاعتراف رسميا باعلان استقلال كوزوفو من جانب واحد واحترام سياسة ووحدة اراضي صربيا.

واشار الى تعاون صربيا وايران في اطار وزارة العمل ، لافتا الى اتفاقية للتعاون هي الان قيد الاعداد النهائي لتوقيعها مستقبلا في مجال العمل والشؤون الاجتماعية والتامين والضمان الاجتماعي.

واوضح بان الاجواء مناسبة وممهدة لتوسيع التعاون في الكثير من المجالات الاخرى.

من جانبه اشار السفير الايراني الى استقلالية صربيا في علاقاتها الخارجية، مثمنا جهود وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصربي بصفته ممثلا لحكومة بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع ايران.

واضاف حسن بور، ان ايران ترغب بتبادل الخبرات في مجالات كشؤون والمراة والاسرة وتوفير التسهيلات لمواطني البلدين.

واكد السفير الايراني خلال اللقاء على توقيع الاتفاق بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.

انتهى ** 2342