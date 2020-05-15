آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 4,527,291 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 303,418 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :1,587,661 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 1,457,593 - الوفيات : 86,912 - المتعافون : 318,027
اسبانیا، المصابون : 272,646- الوفيات : 27,311 - المتعافون : 186,480
روسيا، المصابون : 252,245 – الوفيات: 2,305 – المتعافون : 53,530
بريطانيا، المصابون : 233,151 الوفيات : 33,614 المتعافون : -
ايطاليا، الاصابات : 223,096 – الوفيات : 31,368 - المتعافون : 115,288
فرنسا، المصابون : 178,870 - الوفيات : 27,425 - المتعافون : 59,605
البرازيل، المصابون : 203,165 الوفيات :13,999 – المتعافون :79,479
المانيا، المصابون : 174,975 الوفيات :7,958 – المتعافون :150,300
تركيا، المصابون : 144,749 – الوفيات: 4,007 – المتعافون: 104,300
ایران، المصابون : 114,533 - الوفيات : 6,854 - المتعافون : 90,539
انتهى**م م**
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