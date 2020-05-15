١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83788120
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /15ايار / مايو /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الجمعة على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 4,527,291 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 303,418  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :1,587,661 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :

آمریکا، المصابون : 1,457,593 - الوفيات : 86,912 - المتعافون : 318,027

اسبانیا، المصابون : 272,646- الوفيات :  27,311 - المتعافون : 186,480

روسيا، المصابون : 252,245 – الوفيات: 2,305 – المتعافون : 53,530

بريطانيا، المصابون : 233,151 الوفيات : 33,614 المتعافون  : -

ايطاليا، الاصابات : 223,096 – الوفيات : 31,368 - المتعافون : 115,288

فرنسا، المصابون : 178,870 - الوفيات : 27,425 - المتعافون :  59,605

البرازيل، المصابون : 203,165  الوفيات :13,999 – المتعافون :79,479

المانيا، المصابون : 174,975  الوفيات :7,958 – المتعافون :150,300

تركيا، المصابون : 144,749 – الوفيات: 4,007 – المتعافون: 104,300

ایران، المصابون : 114,533 - الوفيات : 6,854 - المتعافون : 90,539

انتهى**م م**

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