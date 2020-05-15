ايران تنتج ما يزيد عن 2.5 مليون طن من الحديد الاسفنجي

وبحسب التقرير بلغت صادرات ايران من الحديد الاسفنجي خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 924 الف طن مسجلا زيادة مقدارها 77 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتشير تقارير نقابة منتجي الفولاذ في ايران ان العام الماضي شهد انتاج 27 مليون و 907 الف طن من الحديد الاسفنجي بزيادة قدرها 6 بالمائة عن العام الذي سبقة وكان بمقدار 26 مليون و 359 الف طن.

وتعتبر ايران بعد الهند ثاني اكبر منتج للحديد الاسفنجي في العالم وان استهلاكها المحلي بلغ خلال العام الماضي 26 مليون و 965 الف طن بزياده قدرها 4 بالمائة عن العام الذي سبقه وكان بمقدار 25 مليون و 826 الف طن.

وبحسب تقرير منظمة تنمية تحديث وتطوير الصناعات المعدنية والمنجمية الايرانية ((ايميدرو) انه وخلال الشهر الاول من العام الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) بلغ انتاج الحديد الاسفنجي للشركات التابعة للمنظمة مليونين و 540 الف و 677 طن بزيادة مقدارها 3% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

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