حركة النجباء تزف اثنين من رجالها شهداء

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن مقاتلين اثنين تابعين لحركة النجباء نالا شرف الشهادة يوم امس الخميس (۱۴ مايو) الذي يوافق ليلة استشهاد امير المؤمنين علي عليه السلام.

وبحسب ما اعلنته قيادة عمليات الحركة أن "محمد شريف الركابي" و"انور الموسوي" الذين كانا يعملان ضمن وحدة القوات الخاصة التحقا برفاقهم الشهداء عن عودتهما من مهمة جهادية في محافظة ذي قار.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا رسميا وأعربت فيه عن تعازيها للامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة استشهاد هذين البطلين.

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