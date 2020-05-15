ايران وغينيا كوناكري ترحبان بتنمية التعاون في قطاع التعدين

واعرب " عبدالله ماغاسوبا" عن سروره لانعقاد هذا الاجتماع متمنيا استمرار الاجتماعات بين قطاعي التعدين في البلدين وايجاد فرص جديدة لتعاون اكثر فأكثر.

واكد وزير التعدين في غينيا كوناكري على ضرورة نقل التجارب الايرانية الى بلاده وذلك بعد الاطلاع على نمو انتاج ايران للفولاذ بمقدار 11% والالمنيوم بمقدار 70% خلال عام وقال : نبحث عن سبل لتنفيذ مشروع البوكسيت في غينيا.

من جانبه اعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني ورئيس منظمة تنمية وتحديث الصناعات المعدنية ( ايميدرو) "خداداد غريب بور "عن استعداد ايميدرو لتفعيل عقد البوكسيت مع غينيا كوناكري .

وتوصلت الجمهورية الاسلامية الايرانية وغينيا كوناكري، الى اتفاق لاستخراج ونقل البوكسيت الى ايران لمدة 25 عاما.

وبناء على متابعات وزارتي 'الخارجية' و'الصناعة والمناجم والتجارة' الايرانيتين، فقد تم تمديد الاتفاق المبرم حول مناجم البوكسيت في غينيا لفترة 25 عاما.

وكان وزير المناجم الغيني قد زار طهران خلال العام الماضي، لتمديد الاتفاق الخاص بين البلدين حول مناجم البوكسيت في بلاده.

وقد تم خلال الاشهر الاخيرة تقديم التقرير النهائي لمشروع الجدوي التقنية والاقتصادية لبوكسيت غينيا كوناكري من قبل اللجنة التقنية الى مسؤولي البلدين.

ويبلغ احتياطي منجم البوكسيت في غينيا كوناكري 300 مليون طن ويعد احد مصادر المواد الخام للوصول الى اهداف تنمية صناعة الالمينيوم في ايران.

وفي ضوء برامج التنمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وحاجة صناعات الالمينيوم، فمن المتوقع استخراج 4 ملايين طن من البوكسيت من هذا المنجم ونقله الي جنوب ايران لتبديله الي مسحوق الالومينا.

ويعتبر مشروع البوكسيت في جمهورية غينيا كوناكري من اهم مشاريع الجمهورية الاسلامية في افريقيا والذي يبلغ 8 مليارات دولار.

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