ربيعي :نتابع مع مجلس الشورى الاسلامي ازالة موانع الانتاج والعمل

وفيما يتعلق بآلية التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي قال ربيعي : من المواضيع المهمة والتي يجب متابعتها بجدية فائقة مع مجلس الشورى الاسلامي هي رفع الموانع القانونية للانتاج وكذلك رفع المستوى الامني للاستثمارات.

واكد المتحدث باسم الحكومة على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحسين مناخ العمل في العام الذي اطلق عليه " النهضة الانتاجية" واضاف : في ظل استمرار ظروف الحظر وتخطي مرحلة الضعط الاقتصادي الناجم عن كورونا فان الحكومة بحاجة لتعاون وتنسيق اكثر ومستمر مع المجلس بشأن ميزانية العام وكذلك سن قوانين خاصة بشأن تنمية الانتاج وايجاد فرص عمل وذلك لتحقق شعار العام.

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