١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٠٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83788289
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تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 15 ايار/ مايو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 116 الاف و635 حالة وبوفاة 48 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6902 حالة.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2102 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 116 الاف و635 حالة لغاية الان بينهم  2727 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 91 الفا  و836 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 48 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6902 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 658  الفا و604 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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