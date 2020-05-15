تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2102 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 116 الاف و635 حالة لغاية الان بينهم 2727 حالة في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 91 الفا و836 حالة لغاية الان، ولكن للاسف توفي 48 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6902 حالة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 658 الفا و604 حالة خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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