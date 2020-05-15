روحاني: التزام الشعب بالقواعد الصحية في ليالي القدر مدعاة للفخر

واضاف الرئيس روحاني خلال حديثه اليوم الجمعة مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي ، ان الشعب الايراني الواعي ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا ساعد المسؤولين والكوادر الطبية في ادارة هذا المرض بتعاونه ومواكبته والتزامه البروتوكولات الصحية وان تعاونه خلال اقامة مراسم احياء ليالي القدر يعد منعطفا في هذا المجال.

ووجه رئيس الجمهورية الشكر والتقدير لعلماء الدين ومسؤولي الاماكن الدينية في ادارة للامور فيما يتعلق باقامة مراسم ليالي القدر والالتزام الدقيق بالتوصيات والبروتوكولات الصحية مما ازال الى حد كبير الهواجس التي كانت قائمة في هذا الصدد واضاف، ان هذا الالتزام الدقيق والواعي والمسؤول من قبل الشعب قد بث الامل لدى المسؤولين كي يبادروا بعد بلوغ المدن الدينية الحالة البيضاء الى اعادة فتح ابواب الاماكن الدينية والمراقد المقدسة مع التزام الظروف والبروتوكولات الصحية.

واشار الرئيس روحاني الى وجود حالة من الاراء المتناقضة في الدول المتقدمة حول الاستمرار في وضع القيود او استئناف الامور فيها وقال، ان ما يبعث على الفخر ان ايران وفي ضوء وحدة الراي بين المسؤولين ومواكبة الشعب، تمكنت من استئناف انشطة الاعمال المختلفة وحتى اعادة فتح مراكز الدينية وفق ظروف خاصة في هذه الليالي القيمة الى جانب الاستمرار في وتيرة خفض تفشي المرض.

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