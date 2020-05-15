١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83788410
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منظمة الموانئ الايرانية:

اصابة هيكل سفينة شحن ايرانية بأضرار عند مضيق سنغافورة

اصابة هيكل سفينة شحن ايرانية بأضرار عند مضيق سنغافورة

طهران / 15 ايار/ مايو/ ارنا – قال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "محمد راستاد" ان سفينة الشحن الايرانية التي رست في الوحل قد اصيبت باضرار عند مضيق سنغافورة لكن جميع افراد طاقمها بخير وسلامة .

واضاف راستاد اليوم الجمعة ان الاجراءات اتخذت لسحب سفينة الشحن الايرانية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة سبب وقوعها في الوحل قرابة مضيق سنغافورة، مؤكدا ان جميع افراد طاقمها بخير.

وتشير الانباء الى ان سفينة تابعة لشركة الملاحة البحرية الايرانية انحرفت عن مسارها قرابة مضيق سنغافورة ورست في الوحل وان الاجراءات اتخذت لمعرفة الاسباب.

واوضح راستاد انه تم تشكيل لجنة لمعرفة الاسباب وسيتم اعلام نتائجها فور الانتهاء من عملها .

وفيما يتعلق ببعض الصور الملتقطة عن وجود سفينة اجنبية الى جانب السفينة الايرانية وان احتمال تضررها بسبب تلك السفينة قال راستاد: ان المعلومات تشير الى رسوها في الوحل نتيجة اعوجاجات في هيكلها وان اللجنة ستقوم بمعرفة التفاصيل ومن ثم نشرها للعموم .

وافاد مراسل ارنا ان سفينة شحن ايرانية وعند مرورها قرابة مضيق سنغافورة ولاسباب فنية رست في الوحل يوم 11 ايار / مايو الحالي .

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