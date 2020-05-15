یوم القدس العالمي استعراض لتضامن الادیان الابراهیمیة ضد الصهیونیة

وقال لارودي في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" انه حتى بداية القرن العشرين على الاقل لم يكون هنالك اي نقاش حول وصول الاديان الابراهيمية الى القدس ولكن مع ظهور الصهيونية تغير كل شيء اثر اصرارها على ان يكون القدس بيد اليهود فقط وانه لا حق الاسلام والمسيحية فيها وان القدس يجب ان تكون يهودية رغم وجود الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فيها.

واضاف، ان يوم القدس العالمي يعتبر مناسبة مهمة ليقول العالم فيها "لا" لمزاعم الصهيونية ويعلنوا بان القدس متعلقة بالجميع.

وتابع عضو "حركة التضامن العالمي" ضد الصهيونية، ان هذا اليوم يذكّر ايضا بالتضامن العالمي الكبير مع الفلسطينيين في نضالهم ذلك لان القدس ليست فقط مدينة مقدسة لهم بل هي ايضا جزء من ارضهم ووطنهم.

واكد لارودي، ان يوم القدس العالمي يطمئن الفلسطينيين بان نضالهم لتحرير القدس وارضهم من الاحتلال سيستمر.

واشار الى المحاولات المحمومة للكيان الصهيوني لقوننة الاحتلال واغتصاب اجزاء جديدة من الضفة الغربية وقال، ان يوم القدس يحظى باهمية كبرى للشعب الفلسطيني في هذه الظروف.

*اسرائيل ضمّت واشنطن قبل الضفة الغربية

وحول زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى فلسطين المحتلة ولقائه قادة كيان الاحتلال الصهيوني قال، من المحتمل ان يجري البحث حول ضم اجزاء من الضفة الغربية ولاشك انه والحكومة الاميركية ليس لهم ادنى اعتراض على هذا المشروع، ذلك لان اسرائيل ضمّت واشنطن اليها منذ امد بعيد وكل ما تريد من واشنطن تفعله ولا تعترض عليه.

يتبع