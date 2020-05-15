١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83788521
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الصحة الايرانية: حذف تطبيق "ماسك" من غوغل بلاي بسبب الحظر اللاانساني

الصحة الايرانية: حذف تطبيق "ماسك" من غوغل بلاي بسبب الحظر اللاانساني

طهران / 16 ايار / مايو /ارنا- اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لادارة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن حذف تطبيق "ماسك /الكمامة/" من غوغل بلاي بسبب الحظر اللاانساني من قبل "الغرب الوحشي".

وكتب كيانوش جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان هذا التطبيق قد حذف بسبب الحظر اللاانساني من قبل "الغرب الوحشي".

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: ان اردت الاطلاع على احدث الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في محلتك والابتعاد عن المناطق الموبوءة، استخدم تطبيق "ماسك" من الموقع   https://www.mask.ir/application.html .

يذكر ان تطبيق "ماسك" يعد برمجية قامت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية باعدادها لتبيين حالة المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالوان الاحمر والاصفر والابيض، حسب شدة الانتشار.

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