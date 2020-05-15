الصحة الايرانية: حذف تطبيق "ماسك" من غوغل بلاي بسبب الحظر اللاانساني

وكتب كيانوش جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان هذا التطبيق قد حذف بسبب الحظر اللاانساني من قبل "الغرب الوحشي".

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: ان اردت الاطلاع على احدث الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في محلتك والابتعاد عن المناطق الموبوءة، استخدم تطبيق "ماسك" من الموقع https://www.mask.ir/application.html .

يذكر ان تطبيق "ماسك" يعد برمجية قامت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية باعدادها لتبيين حالة المدن والمناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالوان الاحمر والاصفر والابيض، حسب شدة الانتشار.

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