دبلوماسي صيني: الحظر الاميركي ضد ايران عنصر عدم الاستقرار بالمنطقة

واضاف الدبلوماسي الصيني في تصريحه الجمعة، ان الولايات المتحدة بقطعها المساعدات المالية عن منظمة الصحة العالمية، قد ادت الى اطالة مصطنعة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع وانغ كان، ان اميركا بذلت كل مساعيها للاساءة الى سمعة الصين ومنظمة الصحة العالمية عبر توجيه الاتهامات لهما والتملص من الاقرار بمسؤولية السيطرة غير المؤثرة على هذه الجائحة في الولايات المتحدة.

وانتقد السفير الصيني "الحظر غير القانوني" من قبل اميركا ضد دول مثل ايران وفنزويلا وقال، ان هذه القيود قد اخلت بعرض النفط في السوق العالمية واججت عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

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