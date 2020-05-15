قائد عسكري: طريق الشهداء سيستمر بکل قوة في الدفاع عن عزة واقتدار البلاد

وخلال مراسم معنوية اقيمت تزامنا مع ليالي القدر في القاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان (وسط) مساء الجمعة، ابّن العميد طيار خاموشي شهداء حادث السفينة اللوجيستية "كنارك" وقال، ان ايران الاسلامية تفتخر بامتلاكها مثل هؤلاء الابناء الاعزاء وصانعي العزة.

واشار الى مكانة حراسة الدين والوطن في الآيات والروايات الاسلامية واضاف، ان اجر هذه التضحيات والبطولات محفوظ لدى الباري تعالى.

وقد اجريت هذه المراسم في القاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

وتم في هذه المراسم احياء ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وتابين شهداء حادثة السفينة اللوجيستية "كنارك" التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342