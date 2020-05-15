١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83788530
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قائد عسكري: طريق الشهداء سيستمر بکل قوة في الدفاع عن عزة واقتدار البلاد

قائد عسكري: طريق الشهداء سيستمر بکل قوة في الدفاع عن عزة واقتدار البلاد

اصفهان / 16 ايار / مايو /ارنا- اكد قائد القاعدة الرابعة لطيران الجيش الايراني في اصفهان العميد طيار قاسم خاموشي، بان طريق الشهداء للدفاع عن عزة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيستمر بكل قوة.

وخلال مراسم معنوية اقيمت تزامنا مع ليالي القدر في القاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان (وسط) مساء الجمعة، ابّن العميد طيار خاموشي شهداء حادث السفينة اللوجيستية "كنارك" وقال، ان ايران الاسلامية تفتخر بامتلاكها مثل هؤلاء الابناء الاعزاء وصانعي العزة.  

واشار الى مكانة حراسة الدين والوطن في الآيات والروايات الاسلامية واضاف، ان اجر هذه التضحيات والبطولات محفوظ لدى الباري تعالى.

وقد اجريت هذه المراسم في القاعدة الرابعة لطيران الجيش في اصفهان مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

وتم في هذه المراسم احياء ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وتابين شهداء حادثة السفينة اللوجيستية "كنارك" التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342

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