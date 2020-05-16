روحانی : مسيرات يوم القدس ستقام في طهران بالسيارات

وفي حديث خلال جلسة المجلس الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، اشار روحاني الى ان المراسم بهذا الشكل ستقام على الاخص في طهران على اعتبار انها من المناطق الحمراء في تقسيمات انتشار كورونا ، كما ان صلاة الجمعة لاتقام فيها بيوم القدس العالمي.

مرحلة کورونا لم تنتهی بعد لکن ظروفنا باتت أفضل

واضاف رئيس الجمهورية، ان ظروفنا في مواجهة فيروس كورونا باتت أفضل رغم أن مرحلة انتشار الفيروس لم تنتهي بعد، داعيا المسؤولين في جميع القطاعات الأجتماعية والاقتصادية والسياسية ان يوضحوا للمواطنين اننا لم نتجاوز المرحلة الصعبة بعد ولازلنا امام فيروس خطير لكن ظروفنا اليوم باتت افضل من السابق.

وتابع : أن الأشهر الثلاثة الاخيرة شهدت ارتقاء في وعي المواطنين وتطورا في مهارات الكوادر الصحية وبات الأطباء والممرضون على اطلاع بالفيروس والقدرة على تشخيص اعراضه، وبالتالي لاينبغي ان نسمح بتسرب الاضطراب والقلق والياس الى المجتمع ، لكن في نفس الوقت نشعرهم أن ظروف الحظر مازالت موجودة، الأمر الذي يتطلب استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية.

يتبع..