١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٠٤ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83789219
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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى۶۹۳۷ شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى۶۹۳۷ شخصا

طهران/ 16 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 118 الفا و392 شخصا، فيما توفي 35 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 6937 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1757حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 118 الفا و 392 حالة لغاية الان بينهم 2716 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 93 الفا  و147شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 35 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6937  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 672 الفا  و679 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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