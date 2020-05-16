ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران الى۶۹۳۷ شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1757حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 118 الفا و 392 حالة لغاية الان بينهم 2716 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 93 الفا و147شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 35 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6937 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 672 الفا و679 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453