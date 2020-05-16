١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83789326
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كبير مساعدي وزير الخارجية :

التعاون الروسي - السوري والايراني سيتواصل من اجل مكافحة الارهاب وحل الازمة السورية

التعاون الروسي - السوري والايراني سيتواصل من اجل مكافحة الارهاب وحل الازمة السورية

طهران / 16 ايار / مايو / ارنا – اكد كبير مساعدي وزير الخارجية "علي اصغر خاجي"، على دعم ايران الحازم لسوريا في سياق مكافحة الارهاب؛ قائلا : ان التعاون الستراتيجي الروسي - السوري والايراني لصد ظاهرة الارهاب البغيضة وايضا المشاورات بين الدول الثلاث لحل الازمة السورية سيتواصل.

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم السبت بين خاجي والسفير السوري لدى ايران " عدنان حسن محمود"، حيث تناول الجانبان اخر التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين طهران ودمشق.

واشار خاجي الى الحظر الامريكي الاحادي ضد الشعب السوري رغم ظروف الازمة في سوريا وانتشار فيروس كورونا؛ مطالبا المجتمع الدولي بمساندة الشعب السوري و وحدة اراضي بلاده في اطار القوانين الدولية ومكافحة الارهاب.

من جانبه، نوه السفير السوري لدى ايران بالعلاقات الستراتيجية القائمة بين البلدين؛ مؤكدا على اهمية استمرار المشاورات على الصعيدين الثنائي والاقليمي بين طهران ودمشق.

انتهى ** ح ع

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