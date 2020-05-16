لجنة الامن القومي النيابية تصادق على مشروع قرار التصدي للاجراءات العدوانية الصهيونية

وفي تصريح له اليوم السبت، اشار نقوي حسيني الى ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية عقدت اليوم اجتماعها لمناقشة مشروع قرار التصدي للاجراءات العدائية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد السلام والامن الدوليين، والمصادقة عليه.

واوضح، ان البند الاول من هذا القانون يكلف جميع مؤسسات البلاد بتعبئة طاقاتها الاقليمية والدولية لمواجهة الاجراءات العدائية التي يقدم عليها الكيان الصهيوني ولاسيما ممارساته الرامية الى شن الحروب والارهاب والحصار الانساني وبناء المستوطنات وتهجيره القسري للشعب الفلسطيني واحتلال اراضي البلدان بما فيها الجولان.

واضاف، ان البند الثاني من هذا القانون ينص على تنفيذ قانون كان قد صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي في ايران بشأن الدفاع عن حق "القدس عاصمة فلسطين"؛ وايضا البند الثالث الذي يطالب فيه الحكومة بتقديم كامل الدعم الى الشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهى ** ح ع