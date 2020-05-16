السفير السوري لدى طهران يلتقي كبير مساعدي وزير الخارجية

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت أن السيد أصغر خاجي أكد خلال اللقاء على دعم إيران الحازم لسورية في الحرب ضد الإرهاب.

كما أكد على استمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وسورية وروسية في سياق مكافحة ظاهرة الإرهاب المشؤومة، وكذلك التشاور الجاري بين الدول الثلاث لحل الأزمة السورية سياسياً.

وأشار إلى أهمية مواصلة النشاطات والتعاون المشترك الإيراني- الروسي- التركي في إطار مسار أستانه.

ولفت أصغر خاجي إلى استمرار الحظر الأمیركي أحادي الجانب ضد الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة للأزمة السورية وانتشار مرض كورونا مؤكداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب السوري والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية في إطار القوانين الدولية والحرب ضد الإرهاب.

ومن جانبه أشار السفير محمود خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي.

انتهى**2018