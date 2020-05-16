١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83789623
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خلال اتصال عبر الفيديو؛

رئيسا بلدية شيراز وفلورانس (الايطالية) يؤكدان على تنمية العلاقات الثقافية بين الجانبين

رئيسا بلدية شيراز وفلورانس (الايطالية) يؤكدان على تنمية العلاقات الثقافية بين الجانبين

شيراز / 16 ايار / مايو / ارنا – اجرى رئيس بلدية شيراز (بمحافظة فارس – جنوب)، "حیدر اسکندرپور" مباحثات عبر جهاز الفيديو كنفرانس اليوم السبت مع رئيس بلدية فلورانس الايطالية "داریف نارديلا"؛ نوه الجانبان خلالها بالقواسم المشتركة التاريخية والثقافية، وضرورة توسيع التعاون الثنائي بين هاتين المدينتين العريقتين.

من جانبه، اكد رئيس بلدية فلورانس الايطالية خلال الاتصال، على رغبته في زيارة ايران ومدينة شيراز الشهيرة بتاريخها العريق والزاخر.

واشار  "نارديلا" الى زيارته التي كانت مرتقبة خلال العام 2020  الى ايران في اطار جهوده لتنمية العلاقات مع مدينة شيراز؛ معربا عن اسفه لالغاء الزيارة على خلفية انتشار وباء كورونا العالمي، ومؤكدا على مواصلة هذه الجهود خلال العام 2021.

الى ذلك، اكد رئيس بلدية شيراز ان جائحة كورونا تشكل معضلة لشعوب العالم بمعزل الحدود الجغرافية والاعراق؛ بما يستدعي تظافر الجهود المشتركة للقضاء على هذه المشكلة.

واضاف "اسكندر بور" في حديثه عبر الفيديو مع رئيس بلدية فلورانس الايطالية : ان العالم في مرحلة ما بعد كورونا سيكون مختلفا عن ما قبله؛ مبينا ان المدن العريقة التي تربطها قواسم ثقافية مشتركة، تضطلع بدور اكبر في تلك الحقبة.

وتابع، ان شيراز ستكون على اتم الاستعداد لترسيخ المزيد من الاواصر الثقافية مع نظيراتها في انحاء العالم.

انتهى ** ح ع  

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