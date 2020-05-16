وزير الصحة : كافحنا وباء كورونا رغم ظروف الحظر العصيبة في البلاد

واضاف نمكي في تصريح له اليوم السبت، "نحن تمكنّا من احتواء هذا المرض بفضل تضحيات الاطباء والممرضين، دون ان يشتكي حتى طبيب او ممرض واحد من شحة الادوات الوقائية والصحية الاساسية ابّان انتشار الفيروس في ايران".

وتابع، منذ الايام الاولى لانتشار فيروس كورونا، نحن عمدنا الى تخزين الادوات الوقائية والصحية ومنع تصديرها للخارج، من اجل سدّ احتياجات البلاد في هذا الخصوص.

واوضح، لقد واجهت ايران في بادئ الامر شحة في الادوات الصحية المستخدمة لمكافحة الفيروس مثل الكمامات والملابس الطبية الوقائية، لكنها استطاعت في غضون 50 يوما فقد ان تتحول من دولة مستوردة الى دولة موردة لهذه البضائع.

وعلى امتداد الانجازات المحققة في مجال مكافحة وباء كورونا داخل البلاد، نوّه وزير الصحة الى تراجع معدل الوفيات بنسبة 25 بالمئة وانخفاض معدل استقبال المستشفيات والمراكز العلاجية بنسبة 30 بالمئة لهؤلاء المرضى، وان نسبة المتعافين في ايران بلغت 90 بالمئة من اجمالي المصابين بالفيروس.

انتهى ** ح ع