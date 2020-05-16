السفير الايراني في دمشق : قبلة المسلمين الاولى ليست لقمة سائغة للصهاينة

جاء ذلك في كلمة ادلى بها السفير "ترك ابادي" اليوم السبت خلال ندوة فكرية أقامتها اللجنة التحضيرية لفعاليات الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين ويوم القدس العالمي في "مخيم جرمانا" بريف دمشق.

واكد السفير الايراني في دمشق، أن "استهداف إيران وفرض الحصار الاقتصادي الجائر عليها جاء نتيجة وقوفها منذ قيام الثورة الإسلامية إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

في سياق متصل، اكد رئيس اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني "محمد مصطفى ميرو" ضرورة العمل لتحرير جميع الأراضي الفلسطينية من الاحتلال "الإسرائيلي".

ودعا "ميرو" إلى التحرك بشكل موحد نحو التصدي للمشاريع الصهيو- أمريكية في المنطقة والعمل للحفاظ على القضية الفلسطينية حية في الذاكرة الجمعية؛ حسب ما افادت به وكالة "سانا" السورية للانباء.

وشدد القيادي الفلسطيني ضرورة الاستمرار بالنضال لتحرير الجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة.

انتهى ** ح ع