وزير الصحة الايراني: إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر

وعلى هامش مراسم ازاحة الستار اليوم السبت عن ملابس وقاية للكوادر الطبية مصنعة محليا، صرح نمكي بانه تم إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر السعيد بغية الحيلولة دون تقاطر المواطنين عليها وايجاد الزحام في هذه الظروف التي يتوجب التزام التوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي الذكي.

واشار نمكي الى تزايد عدد الاصابات بكورونا في محافظات مثل محافظة خوزستان وقال انه في ظل جهود الكوادر الطبية نأمل أن نرى انحسار المرض في محافظة خوزستان الأسبوع المقبل.

واضاف انه قد تكون محافظات مثل لرستان وجهارمحال وبختياري وكهكيلوية وبوير أحمد والمحافظات الاخرى المجاورة لخوزستان عرضة لخطر انتشار كورونا.

واكد وزير الصحة اننا قمنا بمكافحة فيروس كورونا رغم الظروف العصيبة للغاية الناجمة عن الحظر والضغوط الدولية اضافة الى الصعوبات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

واضاف نمكي نحن تمكنّا من احتواء هذا المرض بفضل تضحيات الكوادر الطبية والتمريضية.

واوضح، ان البلاد واجهت في بادئ الامر شحة في الادوات الصحية المستخدمة لمكافحة الفيروس مثل الكمامات والملابس الطبية الوقائية، لكنها استطاعت في غضون 50 يوما ان تتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة لهذه البضائع.

*في مجال كورونا متقدمون على اوروبا واميركا 5-1

وصرح وزير الصحة بان ايران متقدمة في مجال كورونا على اوروبا واميركا 5-1 على الاقل لكنه اكد في الوقت ذاته بانه ينبغي على المواطنين الا يتصوروا بان فيروس كورونا قد انتهى ولا يكترثون بالتوصيات الصحية، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه التوصيات بغية عدم العودة للظروف الصعبة السابقة.

واضاف، ان الاوضاع الان في البلاد من حيث تفشي فيروس كورونا افضل من السابق ولكن من المتحمل في حال التغافل عنه ان يسجل في مرمانا هدفا في الدقيقة 90 لذا من الضروري مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية كما اثبت ذلك مواطنونا خلال مراسم احياء ليالي القدر.

*مراسم يوم القدس العالمي

واوضح وزير الصحة بان مراسم يوم القدس العالمي ستجري هذا العام في المدن ذات الحالة البيضاء من حيث الاصابة بالمرض وذلك في مراسم صلاة الجمعة في هذه المدن بصورة تجمعات وليست مسيرات، لافتا الى ان المراسم لن تجري في المدن ذات الحالة الحمراء او الصفراء.

وبشان مراسم يوم القدس العالمي في طهران صرح بانه سيتم من قبل الحرس الثوري والتعبئة اقامة مراسم رمزية بواسطة تسيير سيارات ودراجات نارية في مسارات محددة.

انتهى ** 2342