وزير التعاون الايراني يعلن عن منح مساعدات مالية لـ 3 ملايين اسرة

وقال شريعتمداري في تصريح له السبت انه وفقا للمعلومات المتوفرة في منظومة "معلومات رخاء الايرانيين" فقد تم منح مساعدات مالية لـ 3 ملايين اسرة ذات الدخل الواطئ بين 200 الف الى 600 الف تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) وتمت مضاعفة المبلغ خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح بان تفشي فيروس كورونا الحق اضرارا بـ 13 مهنة على مستوى البلاد وتضررت نحو مليون وحدة مهنية وصناعية بصورة جادة ولهذا السبب فقد سجل نحو 700 الف شخص في منظومة الضمان للتعويض عن البطالة.

وصرح وزير التعاون بانه تم ايلاء الاهتمام من قبل الحكومة بالافراد المشمولين بالدعم من قبل منظمة الرعاية الاجتماعية ولجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة وغيرهم الذين يعتبرون من ضمن المعسرين.

انتهى ** 2342