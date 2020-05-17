١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83789856
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تدشين خامس وحدة لانتاج الكمامات الطبية في مدينة "كاسبين" الصناعية بقزوين

تدشين خامس وحدة لانتاج الكمامات الطبية في مدينة "كاسبين" الصناعية بقزوين

قزوين / 17 ايار /مايو /ارنا- برعاية محافظ قزوين هدايت الله جمالي بور تم يوم امس السبت تدشين خامس وحدة لانتاج الكمامات الطبية بهدف مواجهة فيروس كورونا في مدينة "كاسبين 2" الصناعية.

وبامكان هذه الوحدة الصناعية التي تعد احد الخطوط الانتاجية لشركة "نوآور ارتباط صنعت" انتاج 20 الف عدد من الكمامات الطبية ثلاثية الطبقات يوميا.

واوضح المدير التنفيذي لهذه الشركة محمد فرهاد كيائي بان انتاج الكمامات في هذه الوحدة يجري بصورة آلية تماما وسيرتفع انتاجها الى 60 الف عدد يوميا خلال الاسبوع القادم.

يذكر ان هنالك في الوقت الحاضر 30 مصنعا و 13 وحدة انتاجية تعمل على انتاج الكمامات والقفازات الطبية تحت اشراف فيلق "صاحب الامر (عج)" التابع للحرس الثوري في محافظة قزوين شمال غرب ايران.

انتهى ** 2342

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