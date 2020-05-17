تخصيص 5 تريليونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل في ايران

وفي تصريح ادلى به السبت خلال مراسم جرت عبر الفيديو كونفرانس لتدشين مشروع لتربية الابقار بمقدار 10 الاف راس في مدينة شيروان التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران، قال شريعتمداري، انه ومن اجل دعم الشرائح المتضررة من تفشي فيروس كورونا فقد تم تخصيص 5 تريليونات تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل.

واشار الى الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في المجتمع بسبب تفشي فيروس كورونا واضاف، ان الحكومة قدمت تسهيلات دعم لـ 22 مليون شخص كما تم دعم الاسر المعوزة بمقدار 25 تريليون تومان اجمالا.

كما لفت الى تقديم سلات غذائية لفترة 4 اشهر بقيمة تتراوح ما بين 200 الف و 600 الف تومان لـ 3 ملايين اسرة معسرة.

واشار الى منح قروض ميسرة للوحدات الانتاجية وقال، انه تم في هذا الاطار توفير مصادر مالية قدرها 50 تريليون تومان لمنحها كتسهيلات لهذه الوحدات الانتاجية في القريب العاجل.

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