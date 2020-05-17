ایران..اقامة صلاة عيد الفطر السعيد في الاماكن المفتوحة

واضاف " حسين كاظمي في تصريح صحفي ان اقامة مراسم احياء ليالي القدر وتعاون المواطنين في احيائها مع مراعات القواعد الصحية التي تم ابلاغاها الى المساجد جعل من اتخاذ القرار بشأن صلاة عيد الفطر امرا يسيرا، لذلك ستقام الصلاة في الاماكن المفتوحة وفي جميع المدن ولن تقام في الاماكن التي يحتمل ان تكون المشاركة كثيفة هناك مثل المصلى الكبير في المدينة.

واكد ان اقامة الصلاة هذا العام وبسبب كورونا ستقام في المساجد حصرا وعدم اقامتها في المصلى الكبير للمدينة ، موضحا ان المطاعم ستفتح ابوابها بعد شهر رمضان مع مراعاة البرتوكولات الصحية التي تم ابلاغها.

وكان وزير الصحة الايراني قد اعلن يوم امس السبت ان الاوضاع الان في البلاد من حيث تفشي فيروس كورونا افضل من السابق ولكن من المتحمل في حال التغافل عنه ان يسجل في مرمانا هدفا في الدقيقة 90 لذا من الضروري مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية كما اثبت ذلك مواطنونا خلال مراسم احياء ليالي القدر.

واوضح وزير الصحة بان مراسم يوم القدس العالمي ستجري هذا العام في المدن ذات الحالة البيضاء من حيث الاصابة بالمرض وذلك في اماكن اقامة مراسم صلاة الجمعة في هذه المدن بصورة تجمعات وليست مسيرات، لافتا الى ان المراسم لن تجري في المدن ذات الحالة الحمراء او الصفراء.

كما اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن إرجاء فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر السعيد.

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