العلاقات الإيرانية العراقية بامكانها التحول الى نموذج ناجح للتعاون

وهنأ العميد حاتمي في لقاء مع نظيره العراقي "جمعة عناد سعدون خطاب الجبوري" عبر الفيديو كنفرانس على تعيينه وزيرا جديدا للدفاع للعراق، متمنيا له النجاح في هذه المسؤولية الهامة وقال ان "نظرة إيران للعراق نابعة عن التاريخ والثقافة والدين المشترك معه.

وأعرب وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة عن ارتياحه لتشكيل الحكومة العراقية على أساس الإرادة الوطنية والإجماع وبما يخدم مصالح جميع الطوائف والجماعات والمذاهب في العراق.

واكد ان سياستنا المبدئية هي العراق الموحد والمستقل والقوي بمشاركة جميع القوميات والديانات، معربا عن امله بأن تنجح الحكومة العراقية في الوفاء بمسؤولياتها وواجباتها المتأصلة، وخاصة في تحقيق تطلعاتها الوطنية، وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا.

وفي إشارة إلى تأثير وضرورة التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ، قال العميد حاتمي: "نريد إعطاء كل قدراتنا للعراق ونريد أن نصبح شريكين استراتيجيين ونجعل علاقاتنا نموذجا ناجحا للتعاون.

كما وجه العميد حاتمي دعوة رسمية الى وزير الدفاع العراقي لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتمنى وزير الدفاع النجاح للحكومة العراقية في مكافحة فيروس كورونا وقال : سيتم تسليم عدد من العدة المصلية لتشخيص فيروس كورونا وغيرها من الإمدادات الطبية إلى السفارة العراقية في طهران كهدية من وزارة الدفاع.

انتهى** 1453**