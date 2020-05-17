" رسائل الحجر" تستقبل يوم القدس العالمي

وفي اطار دعمها للشعب الفلسطيني المظلوم وتزامنا مع يوم القدس العالمي الذي يصادف اخر جمعة من شهر رمضان المبارك ستنفذ اللجنة الفنية التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الايرانية حملة بهذه المناسبة تحت عنوان "رسائل الحجر" بمحورية القدس الشريف.

وناشدت اللجنة الراغبين في المشاركة في هذه الحملة ارسال جملهم القصيرة وارسالها الى اللجنة فيما يتعلق بادانة الاحتلال الاسرائيلي في العالم، ومقارعة الصهيونية العالمية والمقاومة ووحدة العالم الاسلامي وحقوق البشر .

وسيتم نشر افضل الجمل والعبارات على موقع اللجنة كما سيتم اعطاء جوائز للفائزين.

ويعتبر اليوم العالمي للقدس الذي اطلقه الامام الخميني الراحل (ره) في العام 1979 على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم يوما رسميا لدعم الشعب الفلسطيني والذي يطالب فيه المسلمون في العالم بانهاء احتلال الكيان الصهيوني للاراضي الفلسطينية .

وتقام في هذا اليوم مسيرات كبيرة في جميع المدن الايرانية وكذلك في مختلف دول العالم حيث يصل عددها في بعض الاحصائيات الى 80 دولة من مختلف قارات العالم .

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